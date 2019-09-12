Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
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Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

37 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.


4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün Eskişehir yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Raziye İspirli ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, İspirli'ye "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.


Aynı mahkemede Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığında asker olarak görev yapan ve mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık Ali Y'nin de karar duruşması gerçekleştirildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Ali Y, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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