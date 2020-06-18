Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Aynı mahkemede görülen başka bir davada, FETÖ'nün öğrenci yapılanması içinde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Kasım B. de 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Muzaffer S'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muzaffer S'nin son sözleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanığın avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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