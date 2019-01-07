Eskişehir'de 2 Fetö Şüphelisi Yakalandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.



Bolu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı çıkarılan muvazzaf astsubay T.İ. ile meslekten ihraç polis memuru Ü.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

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