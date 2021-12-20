FETÖ üyesi 2 firari şahıs yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.O.Y. ve S.Ş.'ye yönelik operasyon düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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