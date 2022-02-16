Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, 3 yıl 9'ar ay hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 2 firarinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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