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Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

16.02.2022 13:15
Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, 3 yıl 9'ar ay hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 2 firarinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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