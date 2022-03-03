FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

03.03.2022 10:49
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.B. ile B.G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, saklandıkları evlerde yakalanan firari şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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