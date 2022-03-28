Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, 2 hırdavatçı dükkanı ile 6 aracı yanıcı madde atarak ateşe verdi. İş yerleri ile araçlarda zarar meydana geldi.

Alpu ilçe merkezinde bugün saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, 2 hırdavatçı dükkanına yanıcı madde atarak, ateşe verdi. Şüpheli, daha sonra ilçenin farklı mahallelerinde park halinde bulunan 2 traktör, 2 kamyonet, 1 kamyon ve 1 otomobili de yakarak kaçtı. İhbar üzerine yangınların çıktığı bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. İş yerleri ev araçlarda zarar meydana geldi.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller , olayı gerçekleştiren şüphelinin ilçeden olmadığını düşündüğünü belirterek, "62 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu ilçemiz adına üzücü bir olay. Maalesef iki esnafın iş yerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını gördük. Kundaklayanın ilçeden bir kişi olmadığını düşünüyorum. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum. Esnaf ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kundaklama olayını yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor. Bilinçli olarak yapılan bir olay" dedi.Traktörü ateşe verilen Hakan Ertunç ise kimseyle husumeti bulunmadığını ifade ederek, "Adam mazot döküp, ateşe vermiş. Yakmaya çalışmış ama yakamamış. Komşuların arabasını falan hep yakmış. Çarşıya gittik gördük, dükkanları da yakmış. Bizim bir hasmımız, düşmanımız yok. Kim yaptı, bilmiyoruz" diye konuştu.

Bu arada iş yerlerinden birinin yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.