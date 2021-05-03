Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının çözülmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi mahallesinde 3 adet motosiklet hırsızlığı ile farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Mesut A. ile Anıl C.'yi yakaladı.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR