Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Birçok hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı
03.05.2021 10:59
Eskişehir'de farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının çözülmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi mahallesinde 3 adet motosiklet hırsızlığı ile farklı evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Mesut A. ile Anıl C.'yi yakaladı.
Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
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