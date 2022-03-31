Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

31.03.2022 09:55
Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Eskişehir'de 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir motosikletle giden şüpheliler H.D. ile Y.D'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.D. ise serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
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