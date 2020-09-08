Eskişehir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çamlıca Mahallesi Tülay Sokak'taki bir evden 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık zanlıları Seda U. ile yardım eden akrabası Özgür U'yu kent merkezinde saklandıkları evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.