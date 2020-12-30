Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı

30.12.2020 11:27
Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin de bulunduğu Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin de bulunduğu Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Hacı Ebe Sokak'ta, kullanılmayan 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye  itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı
Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı
Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı
Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı
Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı
Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı

Odunpazarı, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika


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