Eskişehir'de 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin de bulunduğu Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Hacı Ebe Sokak'ta, kullanılmayan 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.