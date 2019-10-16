Eskişehir'de 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
2 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda otomobilde 2 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda otomobilde 2 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurularak arama yaptı. Araçta 2 kilo 300 gram uyuşturucusu maddesi skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi