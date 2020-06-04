Eskişehir'de 2 kişinin testi pozitif çıktı, yakınları 6 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs testi pozitif çıkan akraba 2 kişi hastanede tedaviye alındı. Yaşadıkları iki katlı evdeki 6 kişi de 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde birlikte yaşayan M.Ö. ve Y.Ç.'nin hastanede yapılan Covid-19 testi pozitifi çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi ise yaptığı çalışma ile hastaların iki katlı evlerinde kalan 6 kişilik aileleriyle temaslı olduğunu belirledi. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri B.Ö., D.Ö., B.Ö., E.N.Ö., B.Ö. ve N.Ö.'nün 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, evin girişini demir bariyer ve güvenlik şeridiyle kapattı. Karantinaya alınan ailenin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.