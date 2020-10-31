Eskişehir'de 2 mahalleye giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi ve Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Mahalle girişlerinde jandarma ve polis ekipleri durdurdukları araçlarda bulunanlara HES kodu sorgulaması yapıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlarda, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi ve Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Giriş ve çıkışlarda uygulama noktası oluşturan ekipler, mahallelere girmek isteyenlere HES kodu sorgulaması yapmaya başladı.