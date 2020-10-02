Eskişehir'de 2 otomobil çaldığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Ertuğrulgazi Mahallesi 'nde park halindeki 2 otomobilin çalınması ve 1 otomobilden hırsızlığa teşebbüsle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Şükrü A'yı kent merkezindeki saklandığı evde yakaladı.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu