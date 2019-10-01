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Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor

25 dakika önce

Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyorESKİŞEHİR - Adana'daki polisleri taşıyan servise bombalı saldırı gerçekleştiren 2 MLKP'li terörist Eskişehir'de ölü olarak ele geçirilirken, çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 özel harekat polisi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor

ESKİŞEHİR - Adana'daki polisleri taşıyan servise bombalı saldırı gerçekleştiren 2 MLKP'li terörist Eskişehir'de ölü olarak ele geçirilirken, çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 özel harekat polisi tedavi altına alındı. Teröristlerin öldürüldüğü hücre evinde geniş güvenlik önlemleri altında aramalar devam ediyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerine saldıran teröristlere yönelik Eskişehir'de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı gerçekleştiren Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin kaldıkları hücre evi tespit edildi. Ardından Odunpazarı ilçesinin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta bulunan hücre evine ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler teröristlere teslim ol çağrılarında bulundu. Çağrılara uymayan teröristler polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 özel harekat polisi de hafif bir şekilde yaralandı. Polisler ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde götürülürken son durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri altında bomba arama köpeğiyle aramalar ve incelemeler devam ediyor.

Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor

Eskişehir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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