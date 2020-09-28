Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üstlerinde ve evlerindeki aramalarda 6,52 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:01 - Kaynak: AA
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