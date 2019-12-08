Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolü sırasında 20 şişe sahte içki ele geçirdi.

Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolü sırasında 20 şişe sahte içki ele geçirdi.


Tepebaşı ilçesinde içkili restoran ve barlara bandrolsüz ve sahte içki satışı yapıldığı haberinin alınması sonucu Çukurhisar Mahallesinde yapılan yol uygulamasında Bursa'dan geldiği tespit edilen Orhan Eyigün'e ait 26 FA 428 plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 adet taklit bandrollü, 15 adet bandrolsüz olmak üzere toplam 20 şişe sahte içki ele geçirildi.


Olaya alakalı gerekli soruşturma ve inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bursa, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:33 Kaynak: İHA
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