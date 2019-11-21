Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı 'şafak operasyonu'nda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu, System.String[]

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı 'şafak operasyonu'nda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu maddelerinin yanı sıra hap ve kurusıkı tabancalar ve bıçaklar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 'şafak operasyonu' düzenledi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda aralarında çamaşır makinesine gizlenmiş 638 sentetik hap, 16 gram skunk, 10,82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 0.13 gram bonzai, ecstasy hap ile tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 49 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar Konya ölümden dönen anne, iki kızının katilini karşısında görünce gözyaşı döktü Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:18:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu şüphelilerine şafak operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]