Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor

30.07.2022 10:52
Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor

Eskişehir'de 2018 yılından beri 1468 metruk binanın yıkımı ya da iyileştirilmesi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 2018 yılından beri 1468 metruk binanın yıkımı ya da iyileştirilmesi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri" kapsamında 2018 yılından bugüne kadar tespiti yapılan 1604 metruk binadan, 1468'inin yıkımı ya da iyileştirilmesi sağlandı.

Geriye kalan 136 metruk binanın yıkılması ya da iyileştirilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
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Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi Aranması olan 2 hırsız tutuklandı Aranması olan 2 hırsız tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de metruk binalara yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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