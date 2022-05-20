Eskişehir'de 2022 yılı sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
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Eskişehir'de 2022 yılı sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak

20.05.2022 11:10
Eskişehir'de 2022 yılı sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'de bu yıl sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'de bu yıl sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması için projeler üreten en büyük yatırımcı kuruluşlarından olduğunu belirtti.

Akca, DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir kişinin bulunmadığına işaret ederek, suyun hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezi olduğunu vurguladı.

Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığına değinen Akca, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir."

Eskişehir'de 20 Nisan'da başlayan 2022 yılı sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını bildiren Akca, bu sayede 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 milyar 460 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Eskişehir, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2022 yılı sulama sezonunda 424 bin dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
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