Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullar ile polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi, System.String[]

ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullar ile polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturmada, 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' gruplarında yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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