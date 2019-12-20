Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2)

6 saat önce

15 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDUEskişehir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 4'ü tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

15 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Eskişehir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 4'ü tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Askeri okullar ile polis kolejine hazırlık gruplarında yer aldıkları öne sürülen 22 şüpheliden 15'inin savcılık sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:42 Kaynak: DHA
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