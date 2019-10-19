Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 222 toplanma alanı belirlendi
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 222 toplanma alanı belirlendi

Eskişehir'de 222 toplanma alanı belirlendi

1 saat önce

Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından il genelinde 222 acil toplanma alanının belirlendiğini bildirildi.

Eskişehir'de 222 toplanma alanı belirlendi, System.String[]

Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından il genelinde 222 acil toplanma alanının belirlendiğini bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'de toplanma alanlarına ait mekansal veriler belediyelerle yapılan yazışmaların ardından oluşturuldu.

Odunpazarı merkez ilçede 74, Tepebaşı merkez ilçede 89, Alpu ilçesinde 4, Beylikova ilçesinde 5, Çifteler ilçesinde 13, Günyüzü ilçesinde 2, Han ilçesinde 3, İnönü ilçesinde 3, Mahmudiye ilçesinde 6, Mihalgazi ilçesinde 2, Mihalıççık ilçesinde 6, Sarıcakaya ilçesinde 5, Seyitgazi ilçesinde 2 ve Sivrihisar ilçesinde 8 olmak üzere Eskişehir il sınırlarında toplam 222 toplanma alanı belirlendi.

Eskişehir'de yaşanacak herhangi bir afet sonrasında Tepebaşı ilçesi Emirler ve Koyunlar mahallelerinde 2 ayrı yerde toplam bir milyon 692 bin 438 metrekarelik geçici barınma alanı da belirlendi.

Eskişehir, Tepebaşı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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