Eskişehir'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' için 'Masa Tenisi' turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda '24 Kasım Öğretmenler Günü' 'Masa Tenisi' turnuvası düzenlendi.

Tertip komitesinin organizasyonu ve alınan izinlerle ayak voleybolu, basketbol atış yarışması, masa tenisi, dart gibi çeşitli branşlarda turnuvaya Eskişehir'de görev yapan 21 tane erkek öğretmen, 4 tanede bayan öğretmen katıldı. Eskişehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Hasan Aktaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi ve hijyen kurallarına uygun olmak şartı ile katılan sporcu ve hakemlerimize; oyun öncesinde kısa bir eğitim verilerek pandemi kuralları ve müsabakalarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi. Seyircinin alınmadığı ve pandemi kurallarına uygun olarak yapılan müsabakalar sonucunda; bayanlarda dereceye girenler belli oldu. Erkeklerde ise, 23 Kasım tarihinde düzenlenecek olan yarı final ve final maçlarının ardından ödül töreni düzenlenerek dereceye giren tüm sporculara ödülleri verilecektir. Sporun insan sağlığına katkılarını hepimiz biliyoruz. Sağlık kurallarına uyularak, bu zor günlerde Masa Tenisi camiası olarak öğretmenlerimizin yanında olmak bizleri de çok mutlu etti" dedi. - ESKİŞEHİR