Eskişehir'de 242 kilo kaçak et ve binlerce sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de bir depoya jandarma tarafından yapılan baskında, sağlıksız koşullarda kesilmiş 242 kilo et ile sahte el dezenfektanları ve sprey ele geçirildi. Depo sahibi 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi'nde C.B. ve H.Ü.'ye ait depoda, çok miktarda sahte el dezenfektanı ve hayvansal ürün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. JASAT Dedektif Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince bugün depoya baskın düzenlendi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kaçak kesilip, sağlıksız koşullarda tutulan 242 kilo et, 186 bin 400 tek kullanımlık sahte el dezenfektanı, 331 çocuk el dezenfektan jeli, 12 antiseptik temizleme spreyi ele geçirildi. Depo sahipleri C.B. ve H.Ü. gözaltına alındı. İnsan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen etler ile dezenfektanlar imha edilmek üzere Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'ne teslim edilirken, depo ise mühürlendi.Soruşturma sürüyor.