Eskişehir'de 25 yıl 10 ay hapse mahkum edilen sanığa yeniden yargılamada "beraat" kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 25 yıl 10 ay hapse mahkum edilen sanığa yeniden yargılamada 'beraat' kararı - Son Dakika

Eskişehir'de 25 yıl 10 ay hapse mahkum edilen sanığa yeniden yargılamada "beraat" kararı

6 saat önce

Eskişehir'de mescitte namaz kılan tır şoförünü silahla öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada "delil yetersizliği"nden beraat etti.

Eskişehir'de 25 yıl 10 ay hapse mahkum edilen sanığa yeniden yargılamada

Eskişehir'de mescitte namaz kılan tır şoförünü silahla öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada "delil yetersizliği"nden beraat etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6 yıldır tutuklu bulunan Ali Çetin (41) ve cinayete azmettirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Beytullah Öz ile avukatları katıldı.

Savunmasında Cem Sarıkan'ı kendisinin öldürmediğini ileri süren Çetin, "6 yıldır mağdurum. Olayla alakam yok. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, 2015 yılında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen Ali Çetin hakkında "delil yetersizliği" nedeniyle beraat kararı verdi.

Olay

Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 75. Yıl Mahallesi'ndeki hizmet binasının mescidine 17 Ocak 2014'te namaz kılmak için girenler, tabancayla öldürülen Sarıkan'ın (35) cesedini bulmuştu. Gözaltına alınan Ali Çetin tutuklanmıştı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Çetin, 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cinayete azmettirdiği ileri sürülen Beytullah Öz için ise beraat kararı verilmişti.

Sanık avukatının başvurusu üzerine mahkemenin verdiği karar, Yargıtay tarafından "delil yetersizliği"nden bozulmuş ve yeniden yargılamaya 2018'in ekim ayında başlanmıştı.

Ali Çetin, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti
Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı Son Dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Suriye için Türkiye'ye geldi Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü

Son Dakika Haberleri
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:03:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de 25 yıl 10 ay hapse mahkum edilen sanığa yeniden yargılamada "beraat" kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]