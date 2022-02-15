Eskişehir'de 26 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir kadını zorla kaçırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polise başvuran Ş.T. (26), 13 Şubat'ta gece saatlerinde, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada tanımadığı 45-50 yaşlarında erkeğin yanına yaklaştığını, sonra ağzını kapatıp, sürükleyerek sokak üzerindeki bir apartmanın garaj kısmına kadar götürdüğünü ve bu sırada bayıldığını, sonrasını hatırlamadığını bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yanı sıra çok sayıda otomobili incelemeye aldı.

Ekipler, yaklaşık 40 saatlik kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Turgut Ö. (39) olduğunu belirledi.

Polis, zanlı Turgut Ö'yü Mahmudiye ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada "acil dayanışma" başlığıyla paylaşılırken, görüntülerde şüphelinin genç kadını apartman kapısından zorla çıkarıp ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.