Eskişehir'de 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden, Eskişehir ili genelinde bu sene 266 bin 928 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bundan dolayı sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği aktarıldı.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiği belirtilen açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını vurguladı.

Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Eskişehir'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim'de tamamlandığını kaydeden Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Eskişehir ve ilçelerimizde toplam 266 bin 928 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Eskişehir il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 266 bin 928 dekar arazide yapılan sulu tarımla, 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 560 milyon lira katkı sağlanmıştır." bilgilerini paylaştı.