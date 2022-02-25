Eskişehir'de 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklara hapis cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklara hapis cezası

25.02.2022 13:20
Eskişehir'de 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklara hapis cezası

Eskişehir'de bir çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de bir çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Sadık Hamza G, Serkan D. ile Hasan Can B. ile taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Sibel G. ise katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan Can B, Vildan T. ile Serkan D'nin beraatine karar verdi.

Diğer tutuksuz sanıklar Sibel G, 40 yıl 51 ay 173 gün, avukat olan oğlu ise Hamza G. ise 75 ay 105 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Dolandırıcılık, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen sanıklara hapis cezası - Son Dakika


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