Eskişehir'de 3 araç çarpıştı - Son Dakika

Eskişehir'de 3 araç çarpıştı

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Bulvarı'nda 26 T 0315 plakalı ticari taksi sokak içinden çıkan araca çarptı. Ticari aracın arkasında seyir halinde olan otomobil duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin gelmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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