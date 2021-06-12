Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İsmail Güngör idaresindeki 26 ES 858 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolunun 3. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarparak duran Zulyar Gulcalı'nın kullandığı 34 KU 3430 plakalı otomobil ile Ertuğ Türkmen yönetimindeki 26 ACT 102 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 8 kişi 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Önüne çıkan köpeğe çarparak duran Zulyar Gulcalı, "Sabah Bilecik'ten yola çıktım, Ankara'ya doğru gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı, çarpmamak için frene bastım. Duramadım ve köpeğe çarptım. Çarpmayla birlikte köpek savruldu, ben de durdum. Arkamdan gelen araçta yavaşladı ve durdu. Bana çarpmadı ama üçüncü gelen otomobil önündekine, o da bana çarptı. Tek sevincimiz kötü bir kaza olmadı. Köpeğe de bir şey olmadı çok şükür. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Kazayı yara almadan atlatan köpeğe ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri su vererek sakinleştirdi.