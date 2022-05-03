Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

03.05.2022 10:26
Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir'de otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Kütahya kara yolunda bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları araçtaki H.B'yi gözaltına aldı. Otomobilde valiz içerisine gizlenmiş 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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