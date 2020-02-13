Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.


4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Gürbüz ile avukatı katıldı.


İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, Gürbüz'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.


Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar Recep Emre Avşar ve Ahmet Sarı da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu Kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı: Babam gibi severdim

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:56:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]