Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı

Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı

1 saat önce

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, eskişehir'de saklandıkları evde yakalandı.

Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, eskişehir'de saklandıkları evde yakalandı.

Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., açığa alınan astsubay Sami K. ve özel sektörde çalışan Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin Eskişehir kent merkezinde bir evde saklandıklarını belirledi. Eve düzenlenen operasyon ile şüpheliler gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında gözaltı kararı verilen illere teslim edileceği öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:53 Kaynak: DHA

Konya, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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