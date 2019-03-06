Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı

Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de haklarında gözaltı kararı bulunan 2 muvazzaf astsubay ile 1 sağlık çalışanı, polis ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de haklarında gözaltı kararı bulunan 2 muvazzaf astsubay ile 1 sağlık çalışanı, polis ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubaylar H.H. ve F.T. ile sağlık çalışanı M.İ.'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını tespit etti. Eve bakın yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği belirtildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Güncel
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