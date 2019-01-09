Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisine Gözaltı

Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisine Gözaltı

1 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisine Gözaltı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

İzmir ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubaylar A.A. ve M.K. ile stajer avukat F.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Aile Fertleri Gözaltına Alındı Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:48:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisine Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]