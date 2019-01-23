Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisine Gözaltı

ESKİŞEHİR'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i muvazzaf astsubay 3 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i muvazzaf astsubay 3 şüpheli yakalandı.



Eskişehir ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i muvazzaf astsubay 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenirken, muvazzaf astsubayın, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çanakkale'ye götürüleceği öğrenildi. - Eskişehir

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