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Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

28.12.2021 09:59
Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3'er ay hapis cezalarına çarptırılan H.D, S.Ö. ve M.S'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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