Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

06.06.2022 11:28
Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 3 firari hükümlü avukat yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen 3 firari hükümlü avukat yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Eskişehir'deki avukat yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, haklarında 7 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan avukatlar A.T, M.U. ile İ.Ö'yü evlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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