Operasyonda ekipler, haklarında 7 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan avukatlar A.T, M.U. ile İ.Ö'yü evlerinde yakaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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