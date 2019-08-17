Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 3 firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de 3 firari hükümlü yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de 3 firari hükümlü yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve mühür bozma" suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edilen Zeki Ş. ile altışar yıl hapis cezası verilen Bilal Ö. ve Abtil Ö'yü saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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