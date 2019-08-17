Eskişehir'de 3 firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:08 Kaynak: AA
'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve mühür bozma" suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edilen Zeki Ş. ile altışar yıl hapis cezası verilen Bilal Ö. ve Abtil Ö'yü saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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