Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi

10.08.2022 12:01
Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 3 hafta önce ablasının yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de 3 hafta önce ablasının yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresindeki kaza sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren 19 yaşındaki Meltem Bodur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görevli hemşire Seda Bodur (22) idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, 20 Temmuz'da H.K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü Bodur ile aynı hastanede hemşire olarak görev yapan arkadaşı Buse Nur Bulut (21) ölmüştü. Bodur'un yaralanan kız kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Seda Bodur'un cenazesi Eskişehir'de, arkadaşı Buse Nur Bulut'un cenazesi ise Samsun'da toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Nur Bulut, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi - Son Dakika

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