Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görevli hemşire Seda Bodur (22) idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, 20 Temmuz'da H.K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü Bodur ile aynı hastanede hemşire olarak görev yapan arkadaşı Buse Nur Bulut (21) ölmüştü. Bodur'un yaralanan kız kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki trafik kazasında ölen hemşirenin kardeşi de yaşamını yitirdi - Son Dakika

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