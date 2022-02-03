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Eskişehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

03.02.2022 16:33
Eskişehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de, Orman Bölge Müdürlüğüne ait binadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de, Orman Bölge Müdürlüğüne ait binadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir- Seyitgazi kara yolunda Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın binasından hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, binanın yanında bulunan telleri kesip bir araca yükleyen 3 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada, 5 çadır, fidan dikimi için kullanılan fiyonk kabı, yelken çadırlarına ait alüminyum çubuklar ve araç bagajına monte edilen demir kasa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Odunpazarı, Seyitgazi, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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