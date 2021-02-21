Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

21.02.2021 11:57
Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Eskişehir'de geçtiğimiz pazartesi günü evlerinde ölü bulunan anne, baba ve çocuğunu öldürdüğü iddia edilen eski ortağı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz pazartesi günü evlerinde ölü bulunan anne, baba ve çocuğunu öldürdüğü iddia edilen eski ortağı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 5 gün önce Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Olayla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısı, daha sonra 9'a yükselmişti. Apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ağzında maske ve başında şapka olan eldivenli bir kişinin olayın gerçekleştiği zamana yakın saatte bir poşetle binadan ayrıldığını tespit etmişti. Yaklaşık bir haftadır ekiplerin hummalı çalışması sonuç verdi ve cinayet zanlısı yakalandı. Katil zanlısı İlkay Tokkal'ın eski ortağı M.Ş.B. ve beraberindeki 8 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan ilk 3 kişiden biri olan M.Ş.B.'ye çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Pazartesi, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babacan'ı eleştiren Musa Malik Yıldırım, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi Tokkal ailesinin katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi Sibirya soğuklarını aratmayan Sivas'ta havaya atılan su yere buz tanecikleri olarak düştü Bir ailenin yok olduğu cinayette sır perdesi aralandı! Katil zanlısı eski ortağı çıktı Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk 1 Mart itibarıyla normalleşmesi beklenen Bingöl'de vaka sayılarının düşüşündeki en önemli etken çetin kış şartları WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi
Rıdvan Dilmen'den Muslera'ya övgü dolu sözler: Dünyada 1-0'ı en iyi oynayan kaleci Rıdvan Dilmen'den Muslera'ya övgü dolu sözler: Dünyada 1-0'ı en iyi oynayan kaleci         
11:40
Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak         
11:29
DeAndre Yedlin'in Alanya maçındaki performansı ülkesi ABD'de gündem oldu: Son 7 yılın en iyisi DeAndre Yedlin'in Alanya maçındaki performansı ülkesi ABD'de gündem oldu: Son 7 yılın en iyisi         
11:15
Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? Çin'e ekip gönderen Dünya Sağlık Örgütü üzerinde durdukları 4 ihtimali paylaştı Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? Çin'e ekip gönderen Dünya Sağlık Örgütü üzerinde durdukları 4 ihtimali paylaştı         
10:58
Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı         
09:39
ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı, parçalar evin üzerine düştü ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı, parçalar evin üzerine düştü         
09:03
Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 kent için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 43 kent için sarı kodlu uyarı         
08:10
İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti         
00:09
Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti         
21:56
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 12:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei