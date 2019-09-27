Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serdar Sarıtepe, (31) Mustafa Bülbül, (29) Erman Çaldemir, (33) ve Duran Büyükköroğlu (68) ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.



Sanıklardan Sarıtepe, suçu kendisinin işlediğini, diğer sanıkların bir suçunun olmadığını öne sürerek, "Kavgada kendimi kaybetmişim. Maktulleri ben öldürdüm. Çok pişmanım." dedi.

Diğer sanıklar da olayı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürmek" suçundan sanıkların tamamının müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan 4 sanığa "yağma" suçundan da 14'er yıl hapis cezası verildi.

Olay

Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Erbap Mahallesi Soğukpınar mevkisindeki çiftlikte, Efrahim Yıldız, (43) Sedat Çam, (43) ve Seçkin Kantir (42) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.