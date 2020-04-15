Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 63 bin lira dolandırdığı tespit edilen Murat M. (45), tutuklandı.

Eskişehir'de oturan Murat M. telefonla aradığı H.S.İ., N.B. ve K.A.'ya kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Murat M., kendilerine yardımcı olacağına belirtip, 3 kişiden toplam 63 bin lira alarak dolandırdı.

Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Murat M. olduğunu belirledi. Murat M., düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat M., koronavirüs tedbirleri kapsamında eldivenli, maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanan Murat M., kapalı cezaevine konuldu.