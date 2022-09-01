Pencereden atılan malzemeler paniğe neden oldu - Son Dakika
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Pencereden atılan malzemeler paniğe neden oldu

01.09.2022 09:52
Pencereden atılan malzemeler paniğe neden oldu

Eskişehir'de 3'üncü katta bulunan bir apartman dairesinden dışarıya çöp ve çeşitli malzemeler atan şahıs, adeta mahalleyi ayağa kaldırdı.

Eskişehir'de 3'üncü katta bulunan bir apartman dairesinden dışarıya çöp ve çeşitli malzemeler atan şahıs, adeta mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak üzerinde bulunan Uğraş apartmanında meydana geldi. Apartmanın 3. katında yaşayan M.U.Y. isimli bir şahıs, camdan aşağıya çöp, kavanoz, cam şişe ve çeşitli malzemeler atmaya başladı. Atılan malzemeler, park halindeki araçların, kaldırımın ve araç yolunun farklı kesimlerine dağıldı. Olay anında yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar ise panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şahsı uyaran ekipler, sonrasında sokaktan ayrıldı. Olayda kimse yaralanmazken, çevrede yaşayan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pencereden atılan malzemeler paniğe neden oldu - Son Dakika

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