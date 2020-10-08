Eskişehir'de 3 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 8,8 gram sentetik uyuşturucu, 1,5 gram esrar, 0,15 gram eroin ile 5 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ayrıca 15 kişi hakkında "uyuşturucu bulundurmak veya kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.