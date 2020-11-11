Eskişehir'de 3 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 148,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada