Eskişehir'de 30 Ağustos kutlaması - Son Dakika

Eskişehir'de 30 Ağustos kutlaması (2)

CHP İL YÖNETİMİ, ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKTI

Eskişehir'de CHP il yönetimi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Eskişehir Valiliği bahçesinde düzenlenen törene CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer'in yanı sıra yaklaşık 300 kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından kalabalık saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Eskişehir CHP İl Sekreteri Esma Altınel, 30 Ağustos'un en kıvanç verici bir zafer olduğunu ifade ederek, 'Cumhuriyetimizin en temel taşının örüldüğü bu kahraman destanı ve millet olma duygusunun pekiştiği 30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun en kıvanç verici tarihlerin başında gelir. Milli mücadeleyi kendi ülkesinde vatansız ve esir kalan Sevr Anlaşması'nı yırtıp çöpe atmıştır. Onun yerine milli sınırlarda bağımsız Türk devletini öngören Lozan Antlaşması'nı itilaf ve dünya devletine kabul ettirmiştir. Gazi Mustafa Kemal, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla kalmayıp, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle yaptığı inkılaplarla ülkemizi çağdaş bir ülke haline getirmiştir' dedi.

Törende görev yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalık nedeniyle sık sık anonslar yaparak koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulundu.